Alexander Bublik s’en sort bien, et il le sait.

Très mal embarqué ce mercredi face à Hubert Hurkacz au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, le 10e joueur mondial, qui commen­çait à retomber dans ses travers en parlant constam­ment à sa box, a vu le Polonais commettre trois doubles fautes alors que celui‐ci servait pour le match, à 5–4 dans le deuxième set.

Finalement vain­queur 6–7(2), 7–6(1), 7–5, en 2h25 de jeu, le Kazakhstanais a comme toujours fait preuve de beau­coup d’hon­nê­teté lors de son inter­view d’après match sur le court.

« Je n’ai jamais passé le deuxième tour ici. Je me suis dit que si je perdais ce match, ce serait la dernière fois que je vien­drais à Rotterdam. Je suis heureux d’avoir passé ce cap. Ce fut un match diffi­cile. Décisif. Très mauvais niveau, pour être honnête. Je pense que nous avons assez mal joué aujourd’hui (mercredi). Mais j’ai eu de la chance qu’il fasse quelques erreurs au bon moment. Il servait pour le match et il m’a offert le jeu. Je n’ai pas fait grand‐chose. Pour moi, c’est juste une ques­tion de chance aujourd’hui. »