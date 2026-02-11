Alexander Bublik s’en sort bien, et il le sait.
Très mal embarqué ce mercredi face à Hubert Hurkacz au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, le 10e joueur mondial, qui commençait à retomber dans ses travers en parlant constamment à sa box, a vu le Polonais commettre trois doubles fautes alors que celui‐ci servait pour le match, à 5–4 dans le deuxième set.
Finalement vainqueur 6–7(2), 7–6(1), 7–5, en 2h25 de jeu, le Kazakhstanais a comme toujours fait preuve de beaucoup d’honnêteté lors de son interview d’après match sur le court.
« Je n’ai jamais passé le deuxième tour ici. Je me suis dit que si je perdais ce match, ce serait la dernière fois que je viendrais à Rotterdam. Je suis heureux d’avoir passé ce cap. Ce fut un match difficile. Décisif. Très mauvais niveau, pour être honnête. Je pense que nous avons assez mal joué aujourd’hui (mercredi). Mais j’ai eu de la chance qu’il fasse quelques erreurs au bon moment. Il servait pour le match et il m’a offert le jeu. Je n’ai pas fait grand‐chose. Pour moi, c’est juste une question de chance aujourd’hui. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 18:38