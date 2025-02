Qualifié pour le dernier carré de l’ATP 500 de Rotterdam où il affron­tera ce samedi Hubert Hurkacz ce samedi (à partir de 19h30), Carlos Alcaraz était parti­cu­liè­re­ment de sa pres­ta­tion en quarts de finale face à son compa­triote, Pedro Martinez (6−2, 6–1).

« Le résultat donne l’im­pres­sion que c’était facile, mais il n’y a pas de match aussi simple, chaque match a ses parties compli­quées et diffi­ciles. J’essaie de m’amé­liorer jour après jour et de me concen­trer sur mon propre tennis : je ne dirai pas que c’était facile, parce que j’étais concentré sur ce que j’avais à faire et sur la façon de jouer. »