Quelques semaines après avoir recruté un deuxième entraî­neur aux côtés de Juan Carlos Ferrero en la personne de Samuel Lopez, ex‐coach de Carreno Busta, Carlos Alcaraz a décidé de faire un nouvel ajout au sein de staff.

En effet, comme le confirme Eurosport Espagne, l’ac­tuel 3e joueur mondial a décidé de recruter un deuxième physio­thé­ra­peute avec Fran Rubio, qui est aussi l’un de ses amis proches.

Un recru­te­ment qui ne signifie pas autant le départ de l’ac­tuel physio de Carlitos, Juanjo Moreno, qui va donc se partager les tour­nois avec le nouvel arrivant.

Nos confrères stipulent égale­ment que « Carlos Alcaraz veut s’en­tourer de personnes compé­tentes et dignes de confiance. Le Murcien privi­légie de plus en plus l’as­pect personnel, sans pour autant négliger l’as­pect profes­sionnel. Dans ce cas, Fran Rubio répond aux deux exigences. Copains de club depuis des années, ils entre­tiennent une grande amitié et Alcaraz a entiè­re­ment confiance en son travail pour l’aider à prendre soin de sa forme physique. »