Lors de son passage en confé­rence de presse après son titre sur l’ATP 500 de Rotterdam ce dimanche, Carlos Alcaraz ne s’est pas caché en recon­nais­sant qu’il avait encore des faiblesses sur le plan tactique et des émotions.

« Parfois, j’ai des doutes sur ce que je dois faire au cours d’un match et les senti­ments changent comme par exemple aujourd’hui (dimanche). Je me suis senti bien dans le deuxième set, même si je l’ai perdu, alors que dans le premier j’étais un peu mal à l’aise. Cette semaine, j’ai voulu me concen­trer sur ma force mentale, même si j’ai eu quelques revers pendant le match, pour conti­nuer à me battre et à aller de l’avant malgré tout. Ce tournoi m’a beau­coup aidée dans ce sens. »