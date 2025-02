On le sait bien, au tennis, le succès d’un joueur se construit avec une équipe, et Carlos Alcaraz en est bien conscient. Il n’a d’ailleurs pas oublié de les remer­cier après sa victoire écla­tante face à Andrea Vavassori, au deuxième tour de l’ATP 500 de Rotterdam.

« Je crois que le travail qu’ils font en coulisses est très impor­tant pour moi. Comme je l’ai dit à maintes reprises, plus je me sens à l’aise en dehors du terrain, plus je suis perfor­mant sur le terrain. Mon équipe est ma famille, il est donc très impor­tant de créer un bon envi­ron­ne­ment en dehors du terrain. Tout d’abord, en termes de langue, il est beau­coup plus facile pour nous de commu­ni­quer. Honnêtement, ce n’est pas quelque chose qui me dérange non plus. Pour l’ins­tant, c’est comme ça, à l’avenir proba­ble­ment… nous verrons, mais pour l’ins­tant, l’équipe est bien comme ça. »