Lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Rotterdam, opposé au local Botic Van De Zandschulp ce mardi (à partir de 19h30), Carlos Alcaraz a évoqué plusieurs sujets.

Et après avoir exprimé son désac­cord avec Patrick Mouratoglou et être revenu sur sa défaite face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie, l’Espagnol a été inter­rogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le tournoi néer­lan­dais. Et selon lui, c’est tout à fait normal.

« Je comprends très bien. Après un titre à l’Open d’Australie, il est diffi­cile d’être à nouveau en bonne santé et physi­que­ment prêt en si peu de temps. Il ne se sentait proba­ble­ment pas prêt à revenir sur le court. Chaque joueur doit être attentif à son emploi du temps. Son forfait est donc compréhensible. »