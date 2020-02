Jannik Sinner a l’air détaché sur le court mais cela doit en fait bouillir à l’intérieur. il reste qu’il a prouvé aujourd’hui qu’il avait déjà un certain mental. Mené 5 à 3, il a sauvé trois balles de match de suite avant de reprendre la tête puis d’avoir la possibilité de conclure au tie-break (6-4). Mais Pablo Carreno a trouvé les ressources pour aligner quatre points de suite et donc sauvé deux balles de match. Le jeune prodige italien âgé de 18 ans s’incline avec les honneurs, son avenir semble radieux même s’il gardera des regrets sur ce duel. Pablo Carreno sera lui dans le dernier carré et affrontera le vainqueur du duel entre Auger Aliassime-Bedene.