Jeremy Chardy aura face à lui cet après‐midi l’un des joueurs les plus en forme de ces six derniers mois. Andrey Rublev fait figure d’épou­van­tail ici à Rotterdam, avec désor­mais un tableau plus acces­sible après les élimi­na­tions de Medvedev et Zverev notam­ment. Le Russe semble impre­nable, surtout sur dur ces derniers temps. Numéro 8 mondial, le joueur de 23 ans n’a connu qu’une seule défaite en 2021, c’était contre Medvedev en quarts de finale de l’Open d’Australie. Sinon, c’est dix victoires.

Mais, avec des argu­ments à faire valoir, le Français ne doit pas partir vaincu avant ce quart de finale. Issu des quali­fi­ca­tions, le Palois a sorti deux Masterclass contre Humbert, 31e joueur mondial, puis Goffin, 14e à l’ATP, vain­queur dimanche dernier à Montpellier. Plus globa­le­ment, son début de saison est excellent avec deux demi‐finales (à Antalya et lors du Murray River Open). Il n’avait rien pu faire au premier tour de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, vain­queur à Melbourne. Avec un bilan en 2021 de 11 victoires pour 3 défaites, Jeremy Chardy n’est pas en quarts de finale d’un ATP 500 par hasard, sa confron­ta­tion contre Rublev est prévu à 14h30, l’ex­ploit est réalisable.