Si Stan Wawrinka a fini par craquer face à Daniil Medvedev après trois sets et 2h30 de jeu, ce lundi soir au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, il a vrai­ment donné du fil à retordre au Russe.

Du coup, ce dernier, inter­rogé à l’issue de la rencontre, a tenu à rendre un très bel hommage au triple lauréat en Grand Chelem.

« Il a bien joué, mais c’est Stan – il joue toujours bien. Bien sûr, il n’est plus au niveau qu’il avait lorsqu’il gagnait des tour­nois du Grand Chelem. Je ne l’ai jamais rencontré quand il était à ce niveau, et c’est dommage car j’au­rais relevé le défi avec plaisir. Je suis sûr que dans certains matchs, il m’au­rait mis K.O., et dans d’autres, je me serais battu. Stan est un gars incroyable. À mon avis, il est l’un des joueurs les plus modestes et les plus agréables du circuit. »