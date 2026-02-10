On peut toujours se trouver des excuses. Dans ce domaine, Daniil Medvedev est un champion du monde.
Si en Australie il avait été impeccable après sa fessée reçue face à Learner Tien, à Rotterdam, battu par Ugo Humbert dès son entrée en lice, il est retombé dans ses travers : « Des courts lents, des balles lentes, mais ce n’est pas nouveau. Dans ces conditions, je n’ai pas assez de puissance pour dicter le jeu. »
Pas certain que Richard Krajicek, le directeur du tournoi, soit content de cette déclaration, tout comme Ugo Humbert qui a fait un bon match en face.
Le Russe a même poussé le bouchon jusqu’à nous expliquer que les balles Head n’étaient pas vraiment rondes…
