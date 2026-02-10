AccueilATPATP - RotterdamDaniil Medvedev, toujours mauvais joueur : "Des courts lents, des balles lentes,...
ATP - Rotterdam

Daniil Medvedev, toujours mauvais joueur : « Des courts lents, des balles lentes, mais ce n’est pas nouveau. Dans ces condi­tions, je n’ai pas assez de puis­sance pour dicter le jeu »

Jean Muller
Par Jean Muller

On peut toujours se trouver des excuses. Dans ce domaine, Daniil Medvedev est un cham­pion du monde. 

Si en Australie il avait été impec­cable après sa fessée reçue face à Learner Tien, à Rotterdam, battu par Ugo Humbert dès son entrée en lice, il est retombé dans ses travers : « Des courts lents, des balles lentes, mais ce n’est pas nouveau. Dans ces condi­tions, je n’ai pas assez de puis­sance pour dicter le jeu. »

Pas certain que Richard Krajicek, le direc­teur du tournoi, soit content de cette décla­ra­tion, tout comme Ugo Humbert qui a fait un bon match en face. 

Le Russe a même poussé le bouchon jusqu’à nous expli­quer que les balles Head n’étaient pas vrai­ment rondes…

Publié le mardi 10 février 2026 à 12:20

