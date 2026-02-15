Vainqueur d’Ugo Humbert en demi‐finale sans trembler, Alex de Minaur est un exemple de pugnacité, il ressemble un peu mais dans un style différent à David Ferrer.
Face à Félix en finale, il a qu’un seul plan et il l’a expliqué avec sincérité aux médias présents à Rotterdam.
« C’est ma troisième finale ici, j’ai déjà vécu cette situation, alors le plan reste le même : tout donner demain pour remporter le titre. Je ne veux aucun regret après, je ne veux rien laisser en suspens, même si on sait que tout peut arriver en finale. Ce que je ne veux surtout pas, c’est me demander le lendemain : “Et si…” Il n’y a qu’une seule façon d’aborder ce genre de matchs : tout donner pour gagner. On ne peut pas attendre que l’autre équipe perde. Espérons que cette fois‐ci, ça marchera et que tout se passera bien »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 11:38