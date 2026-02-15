Vainqueur d’Ugo Humbert en demi‐finale sans trem­bler, Alex de Minaur est un exemple de pugna­cité, il ressemble un peu mais dans un style diffé­rent à David Ferrer.

Face à Félix en finale, il a qu’un seul plan et il l’a expliqué avec sincé­rité aux médias présents à Rotterdam.

« C’est ma troi­sième finale ici, j’ai déjà vécu cette situa­tion, alors le plan reste le même : tout donner demain pour remporter le titre. Je ne veux aucun regret après, je ne veux rien laisser en suspens, même si on sait que tout peut arriver en finale. Ce que je ne veux surtout pas, c’est me demander le lende­main : “Et si…” Il n’y a qu’une seule façon d’aborder ce genre de matchs : tout donner pour gagner. On ne peut pas attendre que l’autre équipe perde. Espérons que cette fois‐ci, ça marchera et que tout se passera bien »