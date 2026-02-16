AccueilATPATP - RotterdamDe Minaur persiste et signe : "Gagner plus de points gratuits augmente...
ATP - Rotterdam

De Minaur persiste et signe : « Gagner plus de points gratuits augmente mes chances de remporter un tournoi du Grand Chelem. Je dois conti­nuer à améliorer mon pour­cen­tage de premières balles »

Efficace face à Auger‐Aliassime, l’Australien continue de progresser petit à petit. D’ailleurs comme un symbole il a terminé son match sur un ace. 

« Tout au long de ma carrière, j’ai préféré laisser mes perfor­mances parler d’elles‐mêmes, mais je ne cache pas que mon rêve est de remporter un Grand Chelem, et je ferai tout mon possible pour y parvenir. La défaite que j’ai subie face à Carlos en Australie a été diffi­cile, mais je me suis rapi­de­ment remis et l’année est longue. Il reste trois Grands Chelems et neuf Masters 1000, donc je compte faire un pas en avant et décro­cher le titre lors d’un de ces événe­ments.  Pour moi, il est crucial d’avoir un service effi­cace. Gagner plus de points gratuits augmente mes chances de remporter un tournoi du Grand Chelem. Je dois conti­nuer à améliorer mon pour­cen­tage de premières balles ; je pense que cela a été un facteur limi­tant majeur lors de mes matchs contre les meilleurs »

Publié le lundi 16 février 2026 à 11:45

