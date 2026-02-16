Efficace face à Auger‐Aliassime, l’Australien continue de progresser petit à petit. D’ailleurs comme un symbole il a terminé son match sur un ace.
« Tout au long de ma carrière, j’ai préféré laisser mes performances parler d’elles‐mêmes, mais je ne cache pas que mon rêve est de remporter un Grand Chelem, et je ferai tout mon possible pour y parvenir. La défaite que j’ai subie face à Carlos en Australie a été difficile, mais je me suis rapidement remis et l’année est longue. Il reste trois Grands Chelems et neuf Masters 1000, donc je compte faire un pas en avant et décrocher le titre lors d’un de ces événements. Pour moi, il est crucial d’avoir un service efficace. Gagner plus de points gratuits augmente mes chances de remporter un tournoi du Grand Chelem. Je dois continuer à améliorer mon pourcentage de premières balles ; je pense que cela a été un facteur limitant majeur lors de mes matchs contre les meilleurs »
Publié le lundi 16 février 2026 à 11:45