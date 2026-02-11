Pour son deuxième tournoi depuis son grand retour d’une blessure au dos, après six mois d’absence, Arthur Fils n’avait pas été gâté par le tirage au sort.
Le Français de 21 ans a été battu par le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam : 7–6(3), 6–2, en 1h34 de jeu.
Au micro de l’ATP, l’Australien a expliqué avoir pris ce match très au sérieux.
« Cela n’allait pas être facile. Je me suis dit que j’étais prêt pour la bataille, prêt à relever le défi et impatient d’y être. Je n’ai pas eu beaucoup de matchs faciles cette année et je considère cela comme un défi, ce qui me plaît. Cela me pousse à être prêt dès le premier point. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 11:28