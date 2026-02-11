Pour son deuxième tournoi depuis son grand retour d’une bles­sure au dos, après six mois d’ab­sence, Arthur Fils n’avait pas été gâté par le tirage au sort.

Le Français de 21 ans a été battu par le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam : 7–6(3), 6–2, en 1h34 de jeu.

Au micro de l’ATP, l’Australien a expliqué avoir pris ce match très au sérieux.

« Cela n’al­lait pas être facile. Je me suis dit que j’étais prêt pour la bataille, prêt à relever le défi et impa­tient d’y être. Je n’ai pas eu beau­coup de matchs faciles cette année et je consi­dère cela comme un défi, ce qui me plaît. Cela me pousse à être prêt dès le premier point. »