Andrea Vavassori a subi la foudre de Carlos Alcaraz lors de leur confron­ta­tion d’hier, et lui qui est avant tout un joueur de double n’a abso­lu­ment rien pu faire pour stopper l’Espagnol. Après la rencontre, il a même dit à Ubitennis avoir eu la sensa­tion d’être renversé par un train.

« Avec le match qui se déroule et avec un public aussi nombreux, on a un peu l’im­pres­sion d’être renversé par un train et c’est diffi­cile de rester dans le match. Je n’ai pas l’ha­bi­tude de jouer en simple et cela s’est vu dans ce match. J’aurais peut‐être pu jouer quelques jeux de plus, mais gagner contre cet Alcaraz est vrai­ment diffi­cile. Sur le terrain, il était vrai­ment ‘en feu’, bravo, il n’y a pas grand chose à dire vrai­ment. Et puis dehors il reste un garçon très spécial : je le connais bien depuis les Challengers, c’est un très bon garçon et il est l’un des rares à toujours saluer tout le monde avec le sourire. »