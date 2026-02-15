Auteur d’un match parfait, le Canadien a donné une belle leçon à Bublik en demi‐finale à Rotterdam (6−1, 6–2). Il sera forcément le favori de la finale face à De Minaur. Ce succès est le 8ème de rang pour Félix qui est redoutable dans les conditions indoor.
Forcément à l’issue de ce succès Félix était plus qu’heureux.
« Je ne connais pas encore les statistiques du match, mais je me sentais incroyablement bien dans tous les aspects du jeu. J’ai ressenti une efficacité et une précision exceptionnelles. Mes intentions étaient très claires à chaque échange et je frappais la balle avec une grande aisance. Quand on se sent comme ça sur le court, c’est un vrai plaisir de jouer au tennis […] Évidemment, mon adversaire a dû ressentir quelque chose de complètement différent, mais pour ma part, je repars avec un excellent sentiment »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 09:09