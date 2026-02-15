Auteur d’un match parfait, le Canadien a donné une belle leçon à Bublik en demi‐finale à Rotterdam (6−1, 6–2). Il sera forcé­ment le favori de la finale face à De Minaur. Ce succès est le 8ème de rang pour Félix qui est redou­table dans les condi­tions indoor.

Forcément à l’issue de ce succès Félix était plus qu’heureux.

« Je ne connais pas encore les statis­tiques du match, mais je me sentais incroya­ble­ment bien dans tous les aspects du jeu. J’ai ressenti une effi­ca­cité et une préci­sion excep­tion­nelles. Mes inten­tions étaient très claires à chaque échange et je frap­pais la balle avec une grande aisance. Quand on se sent comme ça sur le court, c’est un vrai plaisir de jouer au tennis […] Évidemment, mon adver­saire a dû ressentir quelque chose de complè­te­ment diffé­rent, mais pour ma part, je repars avec un excellent senti­ment »