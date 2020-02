Fabio Fognini qui sera présent à Rotterdam a accepté de répondre aux question du quotidien néerlandais NRC Handelsblad et ses réponses sont du pur « Fognini ». A la question habituelle sur l’idée qu’il gâcherait son talent par manque de travail, l’Italien a eu cette réponse franche : « Je ne sais pas. Je suis parfois paresseux, ça ne m’a pas aidé. Si je n’étais pas paresseux, j’aurais certainement accompli plus de choses. Mais c’est comme ça, je préfère quelques fois me prélasser dans le canapé plutôt que de m’entraîner ou de me préparer pour un tournoi. il faut savoir l’accepter, je suis tout simplement paresseux. »