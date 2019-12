Le tournoi de Rotterdam mérite bien son statut de meilleur ATP 500. L’édition 2020 (8 au 16 février) pourra compter sur Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Gaël Monfils (tenant du titre), Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov et Fabio Fognini. L’Italien est le dernier joueur à avoir été annoncé par l’organisation. C’est la première fois que le Transalpin participera à l’ATP 500 hollandais.

Fabio Fognini makes his debut in @rotterdamahoy next February during the ABN AMRO World Tennis Tournament ! #abnamrowtt #abnamro #atptour #rotterdam #atp500 @fabiofogna pic.twitter.com/CIA6Q7HY3Y

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) December 19, 2019