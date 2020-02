David Goffin (10e) a alterné le bon et le moins bon face à Robin Haase (167e). D’abord dominé par le Néerlandais (bénéficiaire d’une wild-card), le Belge a su réagir et tenir son break d’avance dans le troisième set qu’il avait obtenu dès le premier jeu. Il s’impose 3-6, 7-6(5), 6-4 et rejoint le deuxième tour où il affrontera Jannik Sinner.