De passage en confé­rence ce mercredi après sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam face à Lorenzo Sonego (7−6, 6–3), Grigor Dimitrov a été inter­rogé sur un sujet plus léger en ce jour de fête des amoureux.

Et le Bulgare a eu une très belle réponse lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé ce que signi­fiait pour lui la Saint‐Valentin et plus globa­le­ment l’amour dans le tennis.

« J’ai déjà acheté un cadeau, donc vous ne m’avez pas pris au dépourvu, mais je vous remercie pour cette ques­tion. J’aime la Saint‐Valentin. Je pense que nous sommes tous basés sur l’amour, nous les humains. On ne peut pas vivre sans, c’est aussi simple que cela. Mais je n’ai pas besoin d’at­tendre la Saint‐Valentin pour faire quelque chose de spécial pour la personne que j’aime. »