Trois jours après avoir triomphé à Montpellier, Félix Auger‐Aliassime, qui affron­tait ce mercredi l’Italien Andrea Vavassori (317e) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Rotterdam, a été contraint à l’abandon après la perte du deuxième set (7–6(3), 4–6, puis retrait).

Si l’on ne connaît pas encore la nature exacte de la bles­sure du Canadien, c’est un vrai coup dur alors qu’il était l’un des favoris aux Pays‐Bas où il a décroché le titre en 2022.

Get well soon, Felix 😔



2022 champ Auger‐Aliassime is forced to retire at one set all, sending Vavassori through to the second round#abnam­roopen pic.twitter.com/6xepAQZC7s