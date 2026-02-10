AccueilATPATP - RotterdamHumbert, vainqueur de Medvedev : "Je sais que dans les semaines qui...
ATP - Rotterdam

Humbert, vain­queur de Medvedev : « Je sais que dans les semaines qui viennent, je ne vais pas être très protégé, juste­ment. Je vais devoir jouer de gros mecs »

Jean Muller
Jean Muller

Vainqueur de Daniil en trois sets Ugo Humbert semble retrouver de bonnes sensa­tions. Il faut dire que les sensa­tions sont toujours assez bonnes dans des condi­tions indoor comme celle de Rotterdam. Le Français sait que son clas­se­ment ne le protège plus mais il a décidé de prendre cela avec philosophie.

« Je peux aussi voir ça du bon côté et me dire que si je suis bien concentré, que je joue bien, je suis chiant à sortir et que ce ne sera pas forcé­ment un premier tour facile pour eux. Je sais que dans les semaines qui viennent, je ne vais pas être très protégé, juste­ment. Je vais devoir jouer de gros mecs, comme Ben Shelton en Australie ou Daniil ici. Je le sais… Mais je peux aussi voir ça du bon côté et me dire que si je suis bien concentré, que je joue bien, je suis chiant à sortir et que ce ne sera pas forcé­ment un premier tour facile pour eux. Mais si je continue à bien bosser et à être concentré sur le jeu, je vais reprendre des places »

Publié le mardi 10 février 2026 à 09:11

