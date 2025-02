Consultant sur Eurosport, Nicolas Escudé avait exprimé ses doutes concer­nant les capa­cités de Carlos Alcaraz à gagner le tournoi de Rotterdam. Il a fina­le­ment été contredit par l’Espagnol, mais s’en réjouit. C’est selon lui une très bonne nouvelle.

« C’est un titre qui lui manquait, il y a un verrou qui peut désor­mais sauter chez lui. Le tableau était très dense, et il a le mérite d’aller au bout. Et de quelle manière ! l est plus que dans les temps de passage dans les plus grands joueurs de l’his­toire de notre sport, pour­suit notre consul­tant, ancien 17e mondial. Quand je parlais de verrou, je me dis que ce titre en indoor qui lui manquait, cela pouvait rester dans un coin de sa tête. C’est chose faite, et ça va forcé­ment l’aider pour la suite. Les axes de travail sont encore impor­tants chez lui. Il a tout entre les mains pour prati­quer un tennis flam­boyant, ça on le sait déjà. Mais il va devoir aussi stabi­liser tout ça. »