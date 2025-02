Désigné révé­la­tion de l’année 2024 par l’ATP, Jakub Mensik ne veut pas en rester là.

Solide vain­queur d’Alexander Bublik (6−4, 6–4) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Rotterdam, le jeune tchèque de 19 ans a fait part de ses ambi­tions en confé­rence de presse.

« Je sais que ma meilleure arme est mon service et si je peux jouer avec un pour­cen­tage élevé de premiers services, il est diffi­cile de me battre. L’essentiel pour moi cette année est de rester en bonne santé, car en 2024, j’ai eu des problèmes de coude qui ont entravé ma progres­sion. J’aimerais bien me mesurer à Sinner et Alcaraz, je veux savoir où se situe mon niveau par rapport au leur, même si mon objectif prin­cipal est de terminer l’année dans le top 30 du clas­se­ment ATP. »