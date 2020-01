Dans le cadre de sa conférence de presse pour présenter le tournoi de Rotterdam, le directeur et ancien joueur Richard Krajicek s’est exprimé sur l’actualité du tennis en général et notamment sur la possible année que pourrait produire Roger Federer : « Si Federer ne gagne rien cette année, Nadal le dépassera. Normalement, Nadal en gagnera au moins un. Federer a déjà raté de nombreuses occasions au cours de sa carrière. L’année dernière, bien sûr, mais il lui reste encore des occasions pour effacer cela. La question est de savoir comment Federer va répondre. Est-il vraiment devenu trop vieux maintenant ? Et cela dépend aussi de Djokovic. Djokovic est en fait le seul joueur qui peut vraiment battre Federer. Si Djokovic reste en forme, il veillera à ce que Federer ne remporte pas un tournoi du Grand Chelem en 2020. »