Stefanos Tsitsipas est toujours dans le flou.

S’il semble avoir laissé ses problèmes physiques derrière lui, sa crise de résul­tats continue alors qu’il vient de s’in­cliner dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam face au local, Botic Van De Zandschulp (6−4, 7–6).

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match aux Pays‐Bas, le joueur grec a fait part de moments difficiles.

« Ce qui est clair, c’est que la santé est la chose la plus impor­tante. Je le dis en connais­sance de cause, car j’ai récem­ment traversé des moments si diffi­ciles dans ma vie que je préfè­re­rais ne jamais en parler. Aujourd’hui, je peux dire que je suis dans une bonne passe, j’ai le senti­ment d’être sur la bonne voie et d’avoir l’es­prit assez clair. Je veux profiter du circuit, sans avoir l’im­pres­sion que chaque jour est une bataille contre mon corps. »