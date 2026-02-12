Stefanos Tsitsipas est toujours dans le flou.
S’il semble avoir laissé ses problèmes physiques derrière lui, sa crise de résultats continue alors qu’il vient de s’incliner dès les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam face au local, Botic Van De Zandschulp (6−4, 7–6).
Lors de son passage en conférence de presse d’après match aux Pays‐Bas, le joueur grec a fait part de moments difficiles.
« Ce qui est clair, c’est que la santé est la chose la plus importante. Je le dis en connaissance de cause, car j’ai récemment traversé des moments si difficiles dans ma vie que je préfèrerais ne jamais en parler. Aujourd’hui, je peux dire que je suis dans une bonne passe, j’ai le sentiment d’être sur la bonne voie et d’avoir l’esprit assez clair. Je veux profiter du circuit, sans avoir l’impression que chaque jour est une bataille contre mon corps. »
