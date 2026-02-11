Pour sa dernière année sur le circuit, Stanislas Wawrinka semble prendre beaucoup de plaisir sur le court.
Ce mercredi au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, le Suisse de bientôt 41 ans (il les aura en mars) affrontait le jeune espoir néerlandais Thijs Boogaard (1048e mondial), invité en qualifications et lucky‐loser.
23 ans et 100 jours séparaient les deux joueurs, soit le deuxième plus gros écart entre deux joueurs depuis 1990 !
🇨🇭 Stan Wawrinka (40y 320d) is playing against 🇳🇱 Thijs Boogaard (17y 220d) at @ABNAMROOpen— TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 11, 2026
📊 Age gap : 𝟐𝟑 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬 – the second biggest since 1990
🔹 Open Era record : 🇺🇸 John Whitlinger (23y 3d) vs Gardnar Mulloy (63y 77d) → gap : 40 years, 74 days pic.twitter.com/wgJjZtmUxL
Et c’est « Stan The Man » qui a remporté ce « choc des générations » avec une victoire en deux sets : 6–3, 6–4, en 1h24 de jeu.
Stunning from Stan 💪— Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2026
The 2015 Champion starts his Rotterdam campaign with a straight set win over Thijs Boogaard#ABNAmroOpen pic.twitter.com/iiSrN13Wqg
En huitièmes de finale, le triple lauréat en Grand Chelem défiera le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, tombeur d’Arthur Fils.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 13:27