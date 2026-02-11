Pour sa dernière année sur le circuit, Stanislas Wawrinka semble prendre beau­coup de plaisir sur le court.

Ce mercredi au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, le Suisse de bientôt 41 ans (il les aura en mars) affron­tait le jeune espoir néer­lan­dais Thijs Boogaard (1048e mondial), invité en quali­fi­ca­tions et lucky‐loser.

23 ans et 100 jours sépa­raient les deux joueurs, soit le deuxième plus gros écart entre deux joueurs depuis 1990 !

🇨🇭 Stan Wawrinka (40y 320d) is playing against 🇳🇱 Thijs Boogaard (17y 220d) at @ABNAMROOpen



📊 Age gap : 𝟐𝟑 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, 𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬 – the second biggest since 1990



🔹 Open Era record : 🇺🇸 John Whitlinger (23y 3d) vs Gardnar Mulloy (63y 77d) → gap : 40 years, 74 days pic.twitter.com/wgJjZtmUxL — TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 11, 2026

Et c’est « Stan The Man » qui a remporté ce « choc des géné­ra­tions » avec une victoire en deux sets : 6–3, 6–4, en 1h24 de jeu.

Stunning from Stan 💪



The 2015 Champion starts his Rotterdam campaign with a straight set win over Thijs Boogaard#ABNAmroOpen pic.twitter.com/iiSrN13Wqg — Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2026

En huitièmes de finale, le triple lauréat en Grand Chelem défiera le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, tombeur d’Arthur Fils.