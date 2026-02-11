AccueilATPATP - RotterdamLa victoire symbolique et presque historique de Stan Wawrinka au premier tour...
La victoire symbo­lique et presque histo­rique de Stan Wawrinka au premier tour !

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Pour sa dernière année sur le circuit, Stanislas Wawrinka semble prendre beau­coup de plaisir sur le court. 

Ce mercredi au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, le Suisse de bientôt 41 ans (il les aura en mars) affron­tait le jeune espoir néer­lan­dais Thijs Boogaard (1048e mondial), invité en quali­fi­ca­tions et lucky‐loser. 

23 ans et 100 jours sépa­raient les deux joueurs, soit le deuxième plus gros écart entre deux joueurs depuis 1990 !

Et c’est « Stan The Man » qui a remporté ce « choc des géné­ra­tions » avec une victoire en deux sets : 6–3, 6–4, en 1h24 de jeu. 

En huitièmes de finale, le triple lauréat en Grand Chelem défiera le 8e joueur mondial, Alex de Minaur, tombeur d’Arthur Fils. 

11 février 2026

