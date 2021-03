Hier face à Andrey Rublev, Andy Murray battu en deux manches (7–5, 6–2) a démontré qu’il progres­sait depuis son retour à la compé­ti­tion. D’un part parce qu’il a tenu le rythme un set, d’autre part parce qu’il a toujours pu se battre sans être dominé outra­geu­se­ment. A la sortie de cette défaite, Andy Murray s’en voulait surtout d’avoir craqué presque menta­le­ment à 5 partout en commet­tant notam­ment une double‐faute. « Je m’en veux car cela ne me ressemble pas de faire une telle faute à ce moment d’un match. C’est très frus­trant et en plus j’y ai trop pensé par la suite ». Frustré donc mais pas résigné car il semble bien que pour Andy le salut va arriver en se mesu­rant aux meilleurs, c’st pour cela qu’une rumeur circule selon laquelle il aurait demander une invi­ta­tion pour Dubaï et surtout Miami : « Je veux jouer autant que je peux, mais aussi en gardant à l’es­prit que je dois être intel­li­gent dans les déci­sions concer­nant les tour­nois à jouer. Je vais avoir une semaine off puis j’es­père pouvoir jouer à Dubaï et Miami et voir ensuite à partir de là. »

