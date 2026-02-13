Vainqueur du Suisse à Rotterdam, de Minau a tenu à rendre hommage au Suisse qui réalise sa dernière saison sur le circuit.

« Le niveau qu’il a atteint tout au long de sa carrière ne peut être décrit que comme incroyable. Il a remporté des Grands Chelems à l’apogée du Big Three et du Big Four, et ce n’est pas comme s’il avait reçu ces Grands Chelems sur un plateau d’argent, mais qu’il a sérieu­se­ment battu les meilleurs pour les remporter. Je me souviens avoir regardé ces matchs et ri de la pure puis­sance que ses coups pouvaient atteindre, c’était fou. Il a réussi à exploser à un moment où peu de gens pensaient qu’il le ferait. En fin de compte, il a été un joueur et une personne magni­fique, donc affronter son adver­saire ici a été encore plus spécial que jamais »