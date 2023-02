Auteur d’une semaine impres­sion­nante à Rotterdam où il a terminé la semaine par une victoire en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a réin­tégré le top 10 en s’ins­tal­lant au 8e rang mondial. Il compte repartir sur une bonne dyna­mique après une saison 2022 compli­quée durant laquelle il a tout de même remporté deux titres.

« C’est génial parce que c’est encore le début de l’année. C’est mon troi­sième tournoi de l’année et je remporte déjà un titre. L’année dernière, il me fallait 12 tour­nois ou quelque chose comme ça. J’ai battu de grands joueurs, j’ai bien joué ici. Mentalement, c’est diffi­cile de revenir après avoir quitté le Top 10… Je suis juste heureux de retrouver ma forme et j’at­tends avec impa­tience le prochain tournoi, j’es­père pouvoir conti­nuer ainsi », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par l’ATP.