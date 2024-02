Tenant du titre à Rotterdam, Daniil Medvedev ne pourra malheu­reu­se­ment pas défendre ces chances lors de l’édi­tion 2024, qui se dérou­lera du 12 au 18 février prochain.

Le Russe a expliqué que son corps n’était pas encore tout à fait prêt pour un retour à la compé­ti­tion, après un Open d’Australie parti­cu­liè­re­ment dur physi­que­ment, étant donné son parcours jusqu’à la finale.

« Malheureusement je suis obligé de déclarer forfait pour Rotterdam. Après un parcours parti­cu­liè­re­ment compliqué en Australie, mon corps, et plus préci­sé­ment mon pied droit, n’est pas encore prêt pour aller défendre mon titre. J’adore joue à Rotterdam, j’ai une belle et longue histoire avec ce tournoi, alors j’ai hâte de revenir en 2025. »

Daniil Medvedev has with­drawn from next week’s ATP500 Rotterdam. pic.twitter.com/a9H0mA1Ghh — Michal Samulski (@MichalSamulski) February 5, 2024

Avec ce forfait, le Russe laisse à Jannik Sinner l’op­por­tu­nité de lui voler la place de numéro 3, si l’Italien parvient à remporter le tournoi.