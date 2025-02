C’est sur sa 4ème balle de set que Stan est parvenu à boucler la première manche au tie‐break (10−8) face à un Daniil Medvedev toujours aussi fébrile qu’en Australie.

Auparavant alors qu’il venait d’être averti pour un dépas­se­ment de temps, le Russe est encore sorti de ses gonds manquant tota­le­ment de respect envers l’ar­bitre de chaise. Cela devient un clas­sique pour Daniil surtout quand il est en mauvaise posture.

Medvedev to umpire at @abnamroopen at 5–6 chan­geover set 1 vs Wawrinka



On time viola­tion



“Why you give me time viola­tion ? You have some problem ? She didn’t give me a ball, the ball girl. YELLS (Do you see, open your eyes)! No, you don’t have eyes man. You’re so bad. I remember… pic.twitter.com/vApWt7Hhdr