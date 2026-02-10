On peut toujours se trouver des excuses. Dans ce domaine, Daniil est un cham­pion du monde. Si en Australie il avait été nickel après sa fessée face à Tien, à Rotterdam, il a décidé de se plaindre : « Des courts lents, des balles lentes, mais ce n’est pas nouveau. Dans ces condi­tions, je n’ai pas assez de puis­sance pour dicter le jeu »

Pas certain que Richard Krajicek, le direc­teur du tournoi soit content de cette décla­ra­tion, tout comme Ugo Humbert qui a fait un bon match.

Le Russe a poussé le bouchon jusqu’à nous expli­quer que les balles Head n’étaient pas rondes.…tout est dit…