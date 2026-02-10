On peut toujours se trouver des excuses. Dans ce domaine, Daniil est un champion du monde. Si en Australie il avait été nickel après sa fessée face à Tien, à Rotterdam, il a décidé de se plaindre : « Des courts lents, des balles lentes, mais ce n’est pas nouveau. Dans ces conditions, je n’ai pas assez de puissance pour dicter le jeu »
Pas certain que Richard Krajicek, le directeur du tournoi soit content de cette déclaration, tout comme Ugo Humbert qui a fait un bon match.
Le Russe a poussé le bouchon jusqu’à nous expliquer que les balles Head n’étaient pas rondes.…tout est dit…
Publié le mardi 10 février 2026 à 12:20