La défaite de Daniil face à Humbert à Rotterdam confirme que le Russe est encore conva­les­cent. Ce n’est pas tout à faut surpre­nant car son Open d’Australie a été marquée par une défaite cuisante face à Learner Tien où ll avait été dominé dans tous les compar­ti­ments du jeu.

🤯 Medvedev ne sera jamais guéri.

Même avec un exor­cisme, il aura toujours des crises démo­niaques.

Surtout que sans Alcaraz, ni Sinner, ni Zcerev, il se voyait certai­ne­ment beau à Rotterdam, où il remporta le titre il y a 3 ans… 😈⬇️ https://t.co/2MGtwL2jqn — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 10, 2026

Hier, face à Hugo, il a pesté toute la partie sur la qualité des balles alors qu’il aurait du surtout se concen­trer sur le jeu.

Cette défaite face à un Ugo entre­pre­nant et effi­cace remet donc au goût du jour la version passée du Russe comme l’ex­plique notre confrère Benoit Maylin.

« Medvedev ne sera jamais guéri. Même avec un exor­cisme, il aura toujours des crises démo­niaques. Surtout que sans Alcaraz, ni Sinner, ni Zcerev, il se voyait certai­ne­ment beau à Rotterdam, où il remporta le titre il y a 3 ans »