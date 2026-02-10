La défaite de Daniil face à Humbert à Rotterdam confirme que le Russe est encore convalescent. Ce n’est pas tout à faut surprenant car son Open d’Australie a été marquée par une défaite cuisante face à Learner Tien où ll avait été dominé dans tous les compartiments du jeu.
🤯 Medvedev ne sera jamais guéri.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 10, 2026
Même avec un exorcisme, il aura toujours des crises démoniaques.
Surtout que sans Alcaraz, ni Sinner, ni Zcerev, il se voyait certainement beau à Rotterdam, où il remporta le titre il y a 3 ans… 😈⬇️ https://t.co/2MGtwL2jqn
Hier, face à Hugo, il a pesté toute la partie sur la qualité des balles alors qu’il aurait du surtout se concentrer sur le jeu.
Cette défaite face à un Ugo entreprenant et efficace remet donc au goût du jour la version passée du Russe comme l’explique notre confrère Benoit Maylin.
« Medvedev ne sera jamais guéri. Même avec un exorcisme, il aura toujours des crises démoniaques. Surtout que sans Alcaraz, ni Sinner, ni Zcerev, il se voyait certainement beau à Rotterdam, où il remporta le titre il y a 3 ans »
Publié le mardi 10 février 2026 à 11:11