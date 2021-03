Balayé par Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a‑t‐il déjà digé­ré cette défaite alors qu’il doit affron­ter ce mar­di Dusan Lajovic au pre­mier tour de l’ATP 500 de Rotterdam. Tête de série numé­ro 1 en l’ab­sence de Rafael Nadal, for­fait, le Russe pour­rait chi­per la place de numé­ro 2 mon­dial à l’Espagnol en cas de qua­li­fi­ca­tion en finale ce dimanche. Ainsi, il devien­drait le pre­mier joueur, hors Big 4 (Djokovic, Nadal, Federer, Murray), à atteindre une place aus­si éle­vée pour la pre­mière fois depuis… 2005. Et for­cé­ment, cela rajoute une pres­sion sup­plé­men­taire sur les épaules du pro­té­gé de Gilles Cervara.

« Oui c’est sûr, il y a for­cé­ment un peu de pres­sion, ça fait par­tie d’une car­rière de joueur de ten­nis d’a­voir de la pres­sion et des cir­cons­tances dif­fé­rentes, mais je dirais que la pres­sion sera plus forte à par­tir des quarts ou des demi‐finales, car le pre­mier ou le deuxième tour est tou­jours un peu loin pour regar­der autant en avant. Je vais me pré­pa­rer tran­quille­ment pour mon pre­mier tour et ne pas tirer des plans sur la comète, mais il est cer­tain que lorsque la finale se rap­pro­che­ra, ça res­te­ra dans mon esprit et j’es­saye­rais juste de faire avec. »