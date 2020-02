À 33 ans, Gaël Monfils réalise le plus beau début de saison de sa carrière avec déjà deux titres dans ses bagages. Tenant du titre à Rotterdam, le nouveau 8e mondial a conservé son bien en battant, en finale, le talentueux canadien Felix Auger-Aliassime (6-2, 6-4). Lors de la remise des trophées, le Parisien a tenu à rendre hommage à son jeune adversaire (19 ans) : « Je voudrais féliciter Felix, c’était une super semaine pour lui. Tu es encore très jeune, tu vas t’améliorer rapidement et je suis sûr que tu vas remporter ce tournoi à l’avenir et bien d’autres. C’était un plaisir d’être sur le terrain avec toi aujourd’hui (ndlr : dimanche). »

« Deux semaines incroyables »

Lauréat d’un 10e trophée en carrière en 31 finales, Monfils s’est montré particulièrement satisfait et vise désormais plus haut avec son équipe et son entraîneur Liam Smith : « On vient de vivre deux semaines incroyables. On travaille dur et on en voit enfin un peu le résultat, mais on a de plus grands objectifs. J’espère que c’est le début de quelque chose pour cette année. » Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.