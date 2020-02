Gaël Monfils vit déja une saison palpitante. Battu pour l’instant seulement par Thiem et Djokokic, le Tricolore sait que la finale face à Felix Augier Aliassime peut être vraiment symbolique car elle constituerait une grande première pour lui : « Ce serait formidable. Ce serait, pour moi, incroyable. Ce serait la première fois que je parviendra à remporter deux titres consécutifs et en fait aussi la première fois que j’inscrirai deux titres dans la même saison à mon palmarès, donc ce serait énorme pour moi ». Parmi les joueurs tricolores et les 4 nouveaux mousquetaires, il est le seul à être dans ce cas là. Le plus performant dans cet exercice est Jo-Wilfried Tsonga qui a remporté 4 titres en 2017.