Même s’il a tenu à rassurer son auditoire sur le fait qu’il serait présent ce jour sur le court pour affronter Dan Evans, la « Monf » a aussi précisé qu’il était un peu souffrant : « J’étais heureux que le match n’ait pas pris trop de temps. Je suis malade et un peu fatigué. Heureusement, je pouvais bien bouger et j’ai tout donné. J’espère que je me sentirai mieux demain ». En général quand la « Monf » commence à évoquer ce type de sujet, ce n’est jamais bon d’autant qu’en face Dan Evans est en grande forme et aime bien faire courir son adversaire.