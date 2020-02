Il est plutôt rare sur le circuit de pouvoir enchainer deux finales consécutives quand on ne fait pas partie des « cadrons » du tour. Andrey Rublev a déjà réussi ce petit exploit en 2020, et Gaël Monfils tentera de l’imiter.

Tout cela n’était pas prévu. Si sa présence cette semaine aux Pays-Bas était programmée, il a rajouté le tournoi de Montpellier à la dernière minute. Quelque peu souffrant durant la semaine, la « Monf » semble être monté en puissance. Ce qui est aussi le cas de son adversaire du jour le Canadien Félix Augier Aliassime.

Si la Monf a expliqué que le garçon était « très fort et humble », c’est bien lui qui sera malgré tout le favori de cette finale. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés, leur style de jeu sont assez proches. « Ce sera une finale sympa, je m’attends à un match dur et cool ». Décidement, la « Monf » reste unique et c’est souvent ce qui fait son charme.