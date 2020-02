On prend les mêmes et on recommence ? Une semaine après s’être affrontés en demi-finales de l’Open Sud de France de Montpellier, Gaël Monfils et Filip Krajinovic se retrouvent en demi-finales de l’ATP 500 de Rotterdam. Le Parisien l’avait emporté en deux sets (7-6(4), 6-2). Il a gagné les deux duels l’ayant opposé au Serbe. Respectera-t-il le célèbre adage qui dit « jamais deux sans trois » ?