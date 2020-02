C’est au premier set que tout s’est finalement joué dans ce duel entre Gaël Monfils et Dan Evans. C’est aussi l’instant où la « Monf » a serré le jeu pour faire valoir son rang. Au final, Gaël fait encore un match très sérieux et l’emporte donc en deux manches : 7-6 (5), 6-2. Le Français continue donc sa série et semble prêt à aller au bout. Bagarreur, précis, tactique et calme, la « Monf » fait preuve d’une vraie sérénité. Cela devrait lui servir pour tenter de soulever à nouveau le trophée aux Pays-Bas