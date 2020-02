Face à joueur dont il pouvait craindre le pire, Gaël Monfils a fait preuve d’efficacité, de patience, et de précision. La « Monf » sort donc son pote « Gillou » en deux manches : 6-4, 6-1 et confirme qu’il est bien l’homme en forme de cette saison en indoor. En quart de finale, le Tricolore affrontera le Britannique Dan Evans. Les joueurs ne se sont affrontés qu’une seule fois en 2017 à Dubaï. Monfils l’avait emporte en trois manches. Au cours de ce duel, Gilles Simon aura tenu un set. Par la suite, Gaël a largement pris le dessus et le jeu du chat à la souris n’était pas suffisant pour inquiéter le tenant du titre ici à Rotterdam.