Alors qu’il va affron­ter ce lun­di le local Robin Haase au pre­mier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, Andy Murray s’est pré­sen­té en confé­rence de presse afin de faire un point sur sa situa­tion. Battu en finale du Challenger de Biella puis éli­mi­né au pre­mier tour du tour­noi de Montpellier la semaine der­nière, le Britannique est conscient que le che­min sera long.

« Je suis ravi de reprendre la com­pé­ti­tion. Physiquement, je me sens bien, ce qui est le plus impor­tant. Évidemment, la pro­chaine chose la plus impor­tante pour moi est d’ob­te­nir des vic­toires et de recom­men­cer à gagner régu­liè­re­ment sur le cir­cuit. Je veux essayer d’ob­te­nir des vic­toires, mais je dois juste me concen­trer sur le pre­mier match et essayer de sur­mon­ter ça. Je n’ai pas beau­coup joué et je dois recons­truire une confiance en moi et récu­pé­rer quelques vic­toires », a décla­ré l’an­cien numé­ro 1 mon­dial qui affron­te­ra le vété­ran néer­lan­dais Robin Haase au pre­mier tour.

« J’ai joué contre Robin à quelques reprises en tour­née, nous nous connais­sons assez bien. Nous avons eu des matchs dif­fi­ciles dans de grands tour­nois et c’est un gars talen­tueux. Quand vous n’avez pas joué beau­coup comme moi ces der­niers mois, vous par­ti­ci­pez à ces matchs et ce n’est pas la même chose qu’il y a quatre ou cinq ans, lorsque vous jouiez cinq, six matchs par semaine et que vous étiez habi­tué à cela. »