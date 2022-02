Présent ce dimanche en confé­rence de presse à Rotterdam, tournoi sur lequel il est invité au même titre que Jo‐Wilfried Tsonga, Andy Murray a fait une annonce assez impor­tante pour sa saison même si elle n’est pas si surpre­nante que cela. En effet, le cham­pion écos­sais a déclaré qu’il ne devrait pas jouer sur terre battue cette saison afin de se préserver au mieux pour le gazon et surtout Wimbledon.

« Pour l’ins­tant, je ne prévois pas de jouer sur terre battue cette saison. Ces deux dernières années, la terre battue a aggravé les problèmes ; l’année dernière, j’ai eu quelques problèmes en début d’année, la terre battue n’a pas aidé, alors j’en ai parlé à mon équipe et cette année, tant que je me sens bien et en bonne santé, je ne veux pas prendre ce risque. Ce n’est pas que je ne joue­rais pas poten­tiel­le­ment sur terre battue à l’avenir. L’année dernière, j’ai failli manquer Wimbledon, j’étais proche de ne pas jouer la saison sur gazon, je ne prévois pas de jouer sur terre battue. Je vais quand même essayer de concourir un peu pendant cette période, je ne vais pas ne rien faire, c’est mon plan pour l’ins­tant. J’ai eu une fin d’année très chargée et les deux prochains mois, je ne pren­drai pas de risques et j’es­père avoir une bonne prépa­ra­tion pour la saison sur gazon », a déclaré celui qui, rappelons‐le, joue avec une prothèse de hanche en métal depuis 2019.