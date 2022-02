De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi alors qu’il affron­tera le récent vain­queur du tournoi de Montpellier au premier tour, Alexander Bublik, Andy Murray a de nouveau été ques­tionné sur sa santé et son futur sur le circuit prin­cipal. Fidèle à son carac­tère de battant, l’Écossais ne veut rien s’in­ter­dire même s’il reste extrè­me­ment prudent concer­nant son calendrier.

« Je dois être pro‐actif avec mon plan­ning et évidem­ment, si je fais une très bonne semaine, je dois poten­tiel­le­ment rééva­luer si je joue la semaine suivante ou pas. J’ai désor­mais 34 ans et forcé­ment, avec les problèmes que j’ai eus ces dernières années, je dois être prudent. Mais tant que je me sens bien et que je reste en bonne santé, je veux essayer de jouer. C’est à cela que servaient les dernières années de réédu­ca­tion et d’en­traî­ne­ment. Je ne veux pas me sentir bien pour m’en­traîner, je veux me sentir bien sur le court, alors je vais essayer de jouer tant que je peux. »