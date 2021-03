C’est défi­ni­ti­ve­ment le duel du jour à ne pas manquer. La légende Andy Murray qui vient défier celui qui aspire et est en bonne voie pour en devenir une, Andrey Rublev. L’affiche des 8èmes de finale du tournoi de Rotterdam a de quoi faire rêver, c’est certain. Surtout qu’entre les deux, en plus du talent et de la hargne propres aux cham­pions, il existe un respect mutuel. Venu saluer son futur adver­saire à l’issue de sa quali­fi­ca­tions ce mardi, l’Ecossais ne tarit pas d’éloges sur le Russe.

« Il restera long­temps au sommet du tennis car il a une excel­lente éthique de travail, et c’est un excellent joueur. Je pense que la prochaine étape pour lui pour gagner ou aller plus loin dans les Grands Chelems est proba­ble­ment d’ap­prendre à parfois calmer les choses dans les matchs. Mais c’est diffi­cile quand vous avez joué d’une certaine manière, qui vous a permis d’être au sommet du jeu et dans le top 10 mondial à un jeune âge. »

Un hommage auquel Rublev a été très sensible, avant d’y répondre avec la manière : « Andy est une véri­table légende et j’ai une très bonne connexion avec lui. Je l’aime vrai­ment en tant que personne et en tant que joueur. Il m’a détruit une fois dans le passé (défaite 6–3, 6–0, 6–2 à l’Open d’Australie 2017, ndlr). Je suis sûr que nous aurons de très longs rallyes et ce sera un beau combat. »

Rendez‐vous à 19h30, heure fran­çaise, pour ce choc.