Actuellement sur son île de Majorque après avoir quit­té Melbourne, Rafael Nadal devrait nor­ma­le­ment avoir pour pro­chaine des­ti­na­tion l’ATP 500 de Rotterdam et son pla­teau de stars. Entres autres, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Gaël Monfils, Stan Wawrinka ou encore Andy Murray… Auxquels Rafa avait annon­cé se joindre au mois de janvier.

Une déci­sion qui avait sur­pris, après 12 ans d’ab­sence du tour­noi néer­lan­dais, mais qui pou­vait s’ex­pli­quer par l’an­nu­la­tion du Masters 1000 d’Indian Wells à des dates rap­pro­chées (du 11 au 21 mars tan­dis que Rotterdam se joue­ra du 1er au 7 mars pro­chain). Mais aus­si par la pos­si­bi­li­té de rede­ve­nir numé­ro un mon­dial dès le mois de mars…

En effet, le « Taureau de Manacor » aurait pu récu­pé­rer la place tant convoi­tée en cas de vic­toire à l’Open d’Australie, puis à Rotterdam. Un scé­na­rio encore pos­sible à l’é­poque, mais cer­tai­ne­ment plus main­te­nant alors qu’il est plus proche de la 3ème place de Medvedev que du trône du « Djoker ». Et cela sans comp­ter le pro­to­cole sani­taire auquel il devrait se sou­mettre en cas de voyage aux Pays‐Bas, for­cé­ment pas l’i­déal pour plei­ne­ment récu­pé­rer de ses dou­leurs au dos.

Dans ces condi­tions, il ne serait pas réel­le­ment très sur­pre­nant que Rafa décide fina­le­ment de ne pas s’a­li­gner sur le tour­noi néer­lan­dais. Réponse défi­ni­tive atten­due dans les pro­chains jours.