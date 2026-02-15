Alors qu’il restait sur une dyna­mique impres­sion­nante, 11 victoires en 13 matchs offi­ciels en 2026, Alexander Bublik a cette fois lour­de­ment chuté. Le 10e joueur mondial a été balayé par Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam : 6–1, 6–2 en à peine 54 minutes.

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots pour commenter la perfor­mance du Kazakh.

« Bon, ok, Félix est en feu, 8e victoire d’affilée, et celle‐ci peut sembler incroyable. 6–1 6–2 en 54 minutes, et 1 point perdu sur sa première. Mais on en parle de la pres­ta­tion de Bublik ? Rien, aucun coup gagnant, le néant, un abandon de poste. Terriblement déce­vant », a réagi le chroniqueur.

Il faut dire que Bublik avait lui‐même évoqué une grande fatigue après sa troi­sième victoire en trois sets de la semaine, vendredi.

En finale ce dimanche (15h30), Felix Auger‐Aliassime, 6e mondial, affron­tera Alex de Minaur, 8e mondial.