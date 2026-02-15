Alors qu’il restait sur une dynamique impressionnante, 11 victoires en 13 matchs officiels en 2026, Alexander Bublik a cette fois lourdement chuté. Le 10e joueur mondial a été balayé par Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam : 6–1, 6–2 en à peine 54 minutes.
Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots pour commenter la performance du Kazakh.
« Bon, ok, Félix est en feu, 8e victoire d’affilée, et celle‐ci peut sembler incroyable. 6–1 6–2 en 54 minutes, et 1 point perdu sur sa première. Mais on en parle de la prestation de Bublik ? Rien, aucun coup gagnant, le néant, un abandon de poste. Terriblement décevant », a réagi le chroniqueur.
Il faut dire que Bublik avait lui‐même évoqué une grande fatigue après sa troisième victoire en trois sets de la semaine, vendredi.
En finale ce dimanche (15h30), Felix Auger‐Aliassime, 6e mondial, affrontera Alex de Minaur, 8e mondial.
