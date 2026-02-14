Ugo Humbert ne vivra pas de douzième finale sur le circuit ce dimanche.

Le Français a été dominé en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam par la « moby­lette » Alex de Minaur : 6–4, 6–3, en 1h33 de jeu.

L’Australien a fait le break rapi­de­ment dans chaque set avant de résister aux nombreuses balles de break de son adversaire.

« On ne peut pas dire que Humbert n’a pas essayé, agressé, varié, tenté, monté, poussé, mais la balle revient toujours avec De Minaur. Les 2 chiffres qui tuent : 10 balles de break pour Ugo, aucune convertie, et 3 coups gagnants du numéro 8 mondial. De Minaur est en finale », a analysé le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

À 26 ans, Alex de Minaur vise un 11e titre en carrière. Dimanche en finale, il affron­tera le vain­queur du duel entre Felix Auger‐Aliassime et Alexander Bublik.