Ugo Humbert ne vivra pas de douzième finale sur le circuit ce dimanche.
Le Français a été dominé en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam par la « mobylette » Alex de Minaur : 6–4, 6–3, en 1h33 de jeu.
L’Australien a fait le break rapidement dans chaque set avant de résister aux nombreuses balles de break de son adversaire.
« On ne peut pas dire que Humbert n’a pas essayé, agressé, varié, tenté, monté, poussé, mais la balle revient toujours avec De Minaur. Les 2 chiffres qui tuent : 10 balles de break pour Ugo, aucune convertie, et 3 coups gagnants du numéro 8 mondial. De Minaur est en finale », a analysé le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
À 26 ans, Alex de Minaur vise un 11e titre en carrière. Dimanche en finale, il affrontera le vainqueur du duel entre Felix Auger‐Aliassime et Alexander Bublik.
Publié le samedi 14 février 2026 à 17:26