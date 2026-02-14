AccueilATPATP - Rotterdam"On ne peut pas dire qu'Ugo Humbert n’a pas essayé, agressé, varié,...
ATP - Rotterdam

« On ne peut pas dire qu’Ugo Humbert n’a pas essayé, agressé, varié, tenté, monté, poussé, mais la balle revient toujours avec De Minaur », souligne Benoît Maylin

Ugo Humbert ne vivra pas de douzième finale sur le circuit ce dimanche. 

Le Français a été dominé en demi‐finales de l’ATP 500 de Rotterdam par la « moby­lette » Alex de Minaur : 6–4, 6–3, en 1h33 de jeu. 

L’Australien a fait le break rapi­de­ment dans chaque set avant de résister aux nombreuses balles de break de son adversaire. 

« On ne peut pas dire que Humbert n’a pas essayé, agressé, varié, tenté, monté, poussé, mais la balle revient toujours avec De Minaur. Les 2 chiffres qui tuent : 10 balles de break pour Ugo, aucune convertie, et 3 coups gagnants du numéro 8 mondial. De Minaur est en finale », a analysé le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

À 26 ans, Alex de Minaur vise un 11e titre en carrière. Dimanche en finale, il affron­tera le vain­queur du duel entre Felix Auger‐Aliassime et Alexander Bublik. 

Publié le samedi 14 février 2026 à 17:26

