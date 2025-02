De passage en confé­rence de presse après son magni­fique duel remporté face à Hubert Hurkacz en demi‐finale de l’ATP 500 de Rotterdam, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’op­por­tu­nité d’ins­crire une première fois le nom d’un joueur espa­gnol au palmarès du tournoi et de rejoindre déjà Rafael Nadal, vain­queur d’un seul tournoi en inté­rieur au cours de sa carrière.

« Je pense que c’est une moti­va­tion supplé­men­taire pour moi. Savoir qu’aucun joueur de tennis espa­gnol n’a jamais gagné ici me pousse à tout donner en finale. Je ne savais pas pour Rafa. On verra bien. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, tout le monde parle de mon tennis en indoor. Je suis très heureux de montrer que je suis prêt à jouer du bon tennis en salle et de pouvoir jouer ma première finale ici, à Rotterdam. »