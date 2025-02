Ancien 33e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la chaîne italienne Super Tennis, Paolo Lorenzi s’est exprimé sur Carlos Alcaraz.

Et selon lui, l’Espagnol ne possède pas encore un style de jeu clai­re­ment iden­ti­fiable, ce qui peut le conduire à déjouer notam­ment face à des joueurs moins bien classés.

« Il devrait avoir sa propre iden­tité, son propre style de jeu qui est toujours le même et supé­rieur à celui des autres joueurs en dehors du top 20 mondial et lors­qu’il s’illu­mine, il peut battre Sinner et jouer à son meilleur niveau. Il n’a toujours pas cette iden­tité, comme lors­qu’il affronte des joueurs classés autour de la 100e place mondiale. Ensuite, il les gagne souvent parce qu’il a les qualités pour le faire. Mais il n’y a vrai­ment pas de conti­nuité pendant ses matchs. »